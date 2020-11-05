Рада не проголосовала за изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для принятия Госбюджета-2021

Верховная Рада не проголосовала за внесение изменений в Бюджетный кодекс Украины, который необходим для принятия проекта бюджета на 2021 год в первом чтении.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За соответствующее решение проголосовали 225 нардепов при необходимых 226.

"Только что в Верховной Раде состоялось голосование за Бюджетный кодекс и произошла неожиданность, которую никто не ожидал - голосования не прошло, всего 225 голосов, одного не хватило. Это означает, что процесс рассмотрения бюджета был остановлен. Потому что, согласно закону, нельзя принимать бюджет, если там есть те статьи расходов и доходов, не предусмотренные Бюджетным кодексом", - рассказал Цензор.НЕТ секретарь бюджетного комитета, нардеп "Голоса" Владимир Цабаль.

В связи с этим спикер парламента Дмитрий Разумков провел совещание с представителями фракций. В результате решили провести внеочередное заседание ВР сегодня в 12.00 и рассмотреть его там повторно.

"Я даю поручение сегодня собраться бюджетному комитету, мы направляем законопроект 4100 на повторное первое чтение. Они его сейчас прорабатывают, в 12.00 мы проводим внеочередное заседание Верховной Рады, где рассматриваем законопроект №4100 и возвращаемся к рассмотрению бюджета", - сообщил Разумков после совещания.

Кроме того, Разумков раскритиковал нардепов, из-за которых не хватило голосов для принятия решения.

"Обращаюсь к тем народным депутатам, которые до 11:00 не выпили кофе. Я очень вас прошу понимать ответственность, которая на вас лежит. И находиться в сессионном зале, а не потом приходить и говорить, что 10 человек опоздали, или 15. Я вижу, что 346 в зале", - сказал председатель ВР.

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