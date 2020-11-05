Украина будет развивать партнерство с США, кто бы ни победил на выборах президента, - Кулеба
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Несмотря на результаты выборов президента США, Украина продолжит развивать партнерство с этой страной. В Киеве уверены, что поддержка Вашингтона сохранится при любом президенте.
Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Какой бы выбор ни сделал американский народ, мы будем развивать стратегическое партнерство. Будут визиты, будут экономические контакты, будут амбициозные проекты. Ничто не изменит поддержку США территориальной целостности Украины и нашей борьбы с Российской Федерацией", - отметил Кулеба.