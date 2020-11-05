Требовать от работников после выхода с больничного отрицательный тест на COVID-19 - противозаконно, - Ляшко

Требования работодателей предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста для выхода с больничного противоречат законодательству.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе брифинга в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ.

"Большое количество руководителей учреждений не допускает людей на работу после того, как врач закрыл им больничный, и требует отрицательный ПЦР-тест. Это противоречит действующему законодательству. Есть три причины, чтобы закрыть больничный человеку с COVID-19: проходит 10 дней с первого дня появления симптомов, при этом три дня симптомы отсутствуют; 10 дней от получения положительного результата ПЦР, при этом три дня симптомы отсутствуют; получение отрицательного теста ПЦР", - сказал он.

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