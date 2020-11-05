Рада рассмотрит закон о возобновлении е-декларирования на следующей неделе из-за внесения Дубинским альтернативного законопроекта

Народные депутаты проголосовали за то, чтобы законопроект о возобновлении е-декларирования (№4304) рассмотреть на следующей пленарной неделе. Автор документа - спикер парламента Дмитрий Разумков.

Соответствующее решение приняли сегодня на заседании парламента, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Разумков на заседании Рады сообщил, что был внесен альтернативный законопроект (№4304-1), по которому еще нет решения комитета. Поэтому голосование отложили. Отметим, что автором альтернативного законопроекта, внесение которого заблокировало рассмотрение вопроса о возобновлении е-декларирования, является "слуга народа" Александр Дубинский.

Отметим, следующая пленарная неделя должна состояться 17-20 ноября.

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"Я напоминаю, что в понедельник почти все депутатские фракции и группы достигли единой позиции по законопроекту №4304 ... Подписались 126 народных депутатов, если я не ошибаюсь. Но по непонятным для меня причинам вчера, после того как был рассмотрен этот документ и была достигнута позиция, что он будет рассматриваться в зале сегодня, после того как профильный комитет его рассмотрел и предложил ВР рассмотреть его за основу и в целом, один из наших коллег - Александр Дубинский - внес альтернативный законопроект №4304-1. Я не буду комментировать это действие, но вы знаете, что Верховная Рада не нарушает законы, мы сегодня не можем рассмотреть этот законопроект, потому что нет заключения комитета ... Мы сейчас сократим сроки и рассмотрим этот законопроект на следующей пленарной неделе", - сказал Разумков.

Тем временем, нардепы проголосовали за сокращение сроков подготовки ко второму чтению законопроектов №4304, 4304-1. "За" 292 нардепа.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.