Минздрав предлагает ввести дополнительный показатель для "красной" зоны и новые карантинные ограничения
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил на брифинге главный санврач Украины Виктор Ляшко.
По его словам, Минздрав будет предлагать установить определенные ограничения в "красной" зоне карантина. В Украине ранее обсуждали усиление карантина, а перечень ограничений определяли центральная и местная власти.
"Сегодня мы предлагаем ввести дополнительный показатель: если, кроме 320 на 100 тысяч населения заболеваемость превышает и территория переходит в "красный" уровень эпидемической опасности, и на этой территории показатель тестирования положительных результатов превышает 20% от всех процентов протестированных, то мы предлагаем ограничить и не позволять выбирать из этого перечня противоэпидемические ограничения, а применять полностью весь перечень, поскольку увеличение количества позитивных тестов, выявленных случаев среди всех протестированных свидетельствует об активном эпидпроцессе, и там нужны решительные мероприятия для сдерживания дальнейшего распространения", - заявил он.
По его словам, сейчас в Украине этот показатель составляет 19%. При этом, есть регионы, где такой показатель составляет 42%.
В "красной" зоне предлагают разрешить работу магазинов с 7:00 до 20:00, при этом, чтобы количество посетителей было не больше одного на 20 м кв.
Запретить проведение всех массовых культурных мероприятий, ограничить деятельность спортивных залов, бассейнов.
Ввести время для обслуживания пожилых людей – с 10:00 до 12:00 (это рекомендация, по словам Ляшко, и она не запрещает людям пожилого возраста посещать учреждения и в другое время).
Разрешить работу детсадов и начальной школы (1-4 классы). С 5 класса отправлять на дистанционное обучение.