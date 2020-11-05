Лукашенко о закрытии границ Беларуси: "Никакой политики здесь нет, это временное решение"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
"Мы не могли оставлять наши границы для въезда в страну открытыми. Тем более что пик у нас в Беларуси не преодолен. Никакой политики здесь нет. Решение серьезное, носит ограничительный характер. И это временное решение", - отметил Лукашенко.
По словам захватившего власть в Беларуси "президента", эпидемическая ситуация в мире на сегодняшний день развивается по одному из самых негативных сценариев.
"Я имею в виду не рекордные цифры заболеваемости в большинстве европейских государств. И даже не полный локдаун в некоторых странах. Очевидно, что ущерб экономикам будет нанесен непоправимый и, возможно, как уж многие специалисты говорят, невосполнимый. Но сейчас думать следует не о нем", - добавил Лукашенко.
Напомним, ранее сообщалось, что Беларусь закрывает границу из-за коронавируса.