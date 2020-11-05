Штаб Байдена запустил сайт "переходного периода"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
Сайт сейчас работает в ограниченном режиме. На нем лишь одно сообщение, которое также доступно на испанском языке.
"Кризисы, с которыми столкнулась страна, серьезные - от пандемии до экономического спада, от изменения климата до расовой несправедливости. Переходная команда продолжит готовиться полным ходом, чтобы администрация Байдена-Харрис могла приступить к работе в первый же день", - сказано в нем.
По последним данным, президент США Дональд Трамп продолжает уступать в президентской гонке своему оппоненту от Демократической партии Джо Байдену, при этом разрыв между ними увеличился в пользу последнего.
За последние 12 часов Байден смог одержать победу в штатах Мэн и Мичиган. Штаты Невада, Джорджия, Аризона, Пенсильвания, Висконсин, Аляска и Северная Каролина сохраняют интригу, при этом разрыв между кандидатами постепенно сокращается в пользу Байдена. В то же время, по данным VOA, в Висконсине Байден одержал победу. Ряд СМИ также сообщают о победе Байдена в Аризоне.