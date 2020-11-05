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Контроль за соблюдением карантина усилен на 4 станциях столичного метро. Нарушителей будет задерживать Муниципальная охрана, - Макогон

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Контроль за соблюдением карантина усилен на 4 станциях столичного метро. Нарушителей будет задерживать Муниципальная охрана, - Макогон
В Киеве с сегодняшнего дня усилят контроль за соблюдением карантина на станции "Вокзальной", "Черниговской", "Лесной", "Левобережной", а также на пересадочных узлах, где большой пассажиропоток.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сайту "Сегодня" сообщила заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон.

По ее словам, важно, чтобы пассажиры правильно носили маски.

"Также нужно работать с пассажирами, которые принципиально не хотят носить маску в метро, даже после предупреждений от работников подземки", – уточняет Наталья Макогон.

Граждан, которые не соблюдают правила – будет задерживать Муниципальная охрана.

Отметим, что усилен контроль на всем общественном транспорте столицы, в том числе, и в метрополитене.

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Топ комментарии

  • Yuriy Smith
    НКВ-дизм!
    вы ввели ЧС? Вы выдаете средства инд. защиты?
    С хера ли за свои деньги вам еще и морду в наморднике предъявлять то?
    Ваще офонарели уроды. Это огр. прав граждан, которое допустимо только в случае ЧС.(и средства тогда..... да-да-да, раздаются - Безкоштовно)
    Б*же, это уже реально ....(бе-бе, идет к корыту, которое - Контроль за соблюдением карантина усилен на 4 станциях столичного метро. Нарушителей будет задерживать Муниципальная охрана, - Макогон - Цензор.НЕТ 4671 empty)
  • Victor Bublik
    А можно задержать тех кто полностью провалил подготовку к осенне-зимнему сезону обострения коронавируса? Тех кто вместо восстановления в больницах кислородных систем профукал деньги из фонда Covid на авто мусорам, увеличения зарплат чиновникам-казнокрадам и т.д.?
  • Николай Влад
    Один вопрос, а почему только на 4 станциях метро будут задерживать нарушителей?
    А на остальных станциях выходит можно нарушать, задерживать не будут Контроль за соблюдением карантина усилен на 4 станциях столичного метро. Нарушителей будет задерживать Муниципальная охрана, - Макогон - Цензор.НЕТ 1331
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