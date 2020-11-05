Контроль за соблюдением карантина усилен на 4 станциях столичного метро. Нарушителей будет задерживать Муниципальная охрана, - Макогон
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В Киеве с сегодняшнего дня усилят контроль за соблюдением карантина на станции "Вокзальной", "Черниговской", "Лесной", "Левобережной", а также на пересадочных узлах, где большой пассажиропоток.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сайту "Сегодня" сообщила заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон.
По ее словам, важно, чтобы пассажиры правильно носили маски.
"Также нужно работать с пассажирами, которые принципиально не хотят носить маску в метро, даже после предупреждений от работников подземки", – уточняет Наталья Макогон.
Граждан, которые не соблюдают правила – будет задерживать Муниципальная охрана.
Отметим, что усилен контроль на всем общественном транспорте столицы, в том числе, и в метрополитене.