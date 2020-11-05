Венедиктова обратилась к Зеленскому из-за "дискриминационной нормы прожиточного минимума для прокуроров в Госбюджете-2021". ДОКУМЕНТ

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обратилась к президенту, спикеру Рады и премьер-министру о необходимости пересмотра проекта ЗУ "О Государственном бюджете Украины на 2021" и исключения из него дискриминационной нормы, определяющей размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, в объеме 1000 грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Венедиктова отметила, что принятие Закона в редакции фактически нивелирует анонсированные повышения уровня материального обеспечения прокуроров, которые подтвердили свою квалификацию и доброчестность, а также поставит под угрозу надлежащее функционирование прокуратуры как института в целом, взаимоотношения с международными партнерами, что приведет к срыву реформы прокуратуры.

"По непонятным причинам прожиточный минимум, который будет применяться для определения должностного оклада прокурора, предусмотрен в размере 1000 грн, что более чем в два раза ниже по сравнению не только с работниками других государственных органов (2102 грн), но и всеми работоспособными лицами", - говорится в сообщении.

Венедиктова отметила, что проект противоречит положениям Конституции Украины, в частности статей 22, 24, 64, о запрете при принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы сужения содержания и объема существующих прав и свобод, ограничение конституционных прав и свобод человека и гражданина, установлении привилегий или ограничений по каким-либо признакам.

"Такая дискриминация в вопросе оплаты труда искусственно снижает статус прокуратуры как конституционного органа, прокурора по сравнению с другими участниками уголовного производства, что, очевидно, будет влиять на его мотивацию, сводя на нет суть реформы органов прокуратуры", - подытожили в Офисе Генпрокурора.

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