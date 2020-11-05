Пандемия COVID-19: по оптимистическому сценарию туристы смогут летать в Европу как прежде не ранее 2024 года
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, данные прогнозы появились на сайте Евроконтроля.
Согласно оптимистическому сценарию, трафик восстановится к 2024 году, если вакцина от COVID-19 станет широкодоступной к лету 2021 года.
Наиболее вероятный сценарий - трафик уровня 2019 года вернется к 2026 году, если вакцина будет доступна к лету 2022 года.
Худший сценарий предполагает, что трафик не вернется к показателям 2019 года до 2029 года. Это произойдет при неэффективной вакцине. В этом случае в 2024 году он составит 75% от показателя 2019 года.
"Это катастрофическая картина для авиации и отрасли ясно показывает, почему для государств так важно принимать последовательные и согласованные меры для поддержки авиационной отрасли. Чтобы пассажиры снова чувствовали себя в безопасности", - заявил генеральный директор Евроконтроля Имонн Бреннан.
Убытки авиаотрасли из-за пандемии:
В IATA подсчитали колоссальные убытки авиаотрасли из-за закрытия границ и призвали правительства стран мира вновь открыть границы для путешественников, внедрив тестирование на COVID-19 в аэропортах вместо самоизоляции по прибытию, одновременна продолжив финансовую поддержку авиакомпаний, чтобы спасти воздушную отрасль от полного краха.
По прогнозам IATA, в 2020 году количество пассажиров сократится как минимум на 70% по сравнению с 2019 годом для поездок в/из/внутри Европы. Ожидается, что в 2020 году полетят всего 340 миллионов путешественников в регионе по сравнению с 1,2 миллиардами в 2019 году.
По оценкам Air Transport Action Group, из-за падения спроса на авиаперевозки около 4,8 миллиона рабочих мест, непосредственно связанных с воздушным транспортом, находятся под угрозой.