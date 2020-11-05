Стремительное повышение акциза на ТИЭН приведет к уменьшению поступлений в бюджет и росту контрабанды, - Федерация работодателей Украины

Логичным шагом власти после введения различных акцизных марок для традиционных сигарет и ТИЭН (табакосодержащие изделия для электрического нагрева), будет ввести разное налогообложение и регулирование для этих продуктов.

Об этом в блоге на Цензор.НЕТ пишет директор Департамента конкурентоспособности бизнеса Федерации работодателей Украины Александр Яворский.

По его словам, нет экономического смысла в запланированном повышении акциза на ТИЭН сразу в 4,2 раза, приравнивая их к традиционным сигаретам.

"И Минэкономики, и Институт экономики и прогнозирования НАН и НИИ при Государственном университете фискальной политки - все, пусть и с несколько разными цифрами, но говорят то же самое: одномоментное повышение акциза в 4,2 раза - путь "в никуда". Проверено современной историей Украины. Если повышать налоги - то постепенно", - убежден эксперт.

По мнению Яворского, такое стремительное повышение приведет к неизбежному уменьшению поступлений в бюджет и росту контрабанды.

"Институт экономики и прогнозирования НАН в своем исследовании посчитал: вариант постепенного (на 35% в год) повышения акциза выгоден для госбюджета на 18,7 млрд грн, чем одномоментное резкое повышение", - добавляет специалист.

Яворский приводит пример стран Евросоюза, где акцизы на ТИЭН в 2-4 ниже, чем на традиционные сигареты, и "ни о каком выравнивании, тем более такими резкими повышениями акциза, там речь не шла и не идет на сегодняшний день".

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