Законопроекты Зеленского и Разумкова по урегулированию конституционного кризиса юридически нечистые, - "слуга народа" Гетманцев
Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Есть несколько вариантов выхода из этого кризиса. Они не ограничиваются двумя, и я бы не рассматривал этот вопрос в парадигме двух вариантов. Я считаю, что ни вариант президента, ни вариант спикера не являются юридически чистыми.
Лично я вчера подписал законопроект Ольги Совгири - выдающегося нашего конституционалиста в Верховной Раде, доктора права, профессора... Я считаю, что это один из выходов из кризиса, который мы с вами должны использовать при его урегулировании", - сказал Гетманцев.
Нардеп объяснил, что имеет в виду под юридической нечистотой законопроектов: "На самом деле у Верховной Рады нет полномочий прекратить полномочия Конституционного Суда. Это и есть юридическая нечистота. Если говорить о другом законопроекте (Разумкова. – Ред.) - мы не можем с вами восстановить действие неконституционной нормы. То, что умерло - умереть не может. Мы с вами должны понимать, что должны урегулировать это другим способом".
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.
3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.