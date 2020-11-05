ОП уничтожает КС, чтобы "план Кравчука" по Донбассу воплотился в жизнь, - советник Кличко Луценко

В Офисе Президента хотят заблокировать работу Конституционного Суда, чтобы без проблем принять так называемый "План совместных шагов" для ТКГ.

Об этом написал в фейсбуке экс-нардеп и нынешний советник мэра Киева Игорь Луценко, передает Цензор.НЕТ.

Он отмечает, что согласно плану Леонида Кравчука, "не позднее 31 марта 2021 на территории ОРДЛО должны быть проведены местные выборы в соответствии с Конституцией и законами Украины".

"Вследствие этих выборов оккупационная администрация завоеванных районов будет признана Украиной легитимным "местным самоуправлением". Для этого команде Ермака предстоит принять закон, то есть большинством в 226 нардепов, которое, в теории, можно собрать из "какаяразница" крыла СН, ОПЗЖ, олигархических группх и внефракционных. И только КСУ может не признать соответствие этого закона Конституции. Но если парализовать работу Конституционного суда законом о кворуме, то в государстве не останется никого, кто сможет законно остановить "план Кравчука"", - считает Луценко.

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Напомним, сегодня стало известно о подготовленном Украиной "Плане совместных шагов" для ТКГ.