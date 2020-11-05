Греция вводит локдаун до конца ноября: перемещение запрещено, все оставшиеся без работы граждане получат по 800 евро помощи
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
Ограничения вступят в силу в 6 утра субботы, 7 ноября. Решение было принято из-за того, что за последние пять дней было выявлено 10 тысяч случаев болезни. В целом по стране с начала пандемии заболели почти 47 тысяч человек.
"Я знаю, что есть беспокойство, страх перед экономическими последствиями. Но мы хотим, чтобы люди стали союзниками в этом новом великом усилии, которое мы призваны предпринять", - сказал Мицотакис, слова которого цитирует греческое издание Gazzetta.gr.
В частности, до конца ноября будет введен запрет на перемещение, а также закрыты магазины, кроме критических объектов инфраструктуры. Более подробно об ограничениях в Греции сообщат сегодня вечером.
По словам премьера, все граждане, которые не будут иметь работы на период локдауна, получат 800 евро помощи.
Отметим, что в Чехии был зафиксирован новый рекорд смертности от коронавируса. За семь дней в Чехии скончалось около одной трети от общего числа умерших в период пандемии.