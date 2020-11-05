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Греция вводит локдаун до конца ноября: перемещение запрещено, все оставшиеся без работы граждане получат по 800 евро помощи

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Греция вводит локдаун до конца ноября: перемещение запрещено, все оставшиеся без работы граждане получат по 800 евро помощи
Греция вводит локдаун с 7 по 30 ноября на фоне роста заболеваемости COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Ограничения вступят в силу в 6 утра субботы, 7 ноября. Решение было принято из-за того, что за последние пять дней было выявлено 10 тысяч случаев болезни. В целом по стране с начала пандемии заболели почти 47 тысяч человек.

"Я знаю, что есть беспокойство, страх перед экономическими последствиями. Но мы хотим, чтобы люди стали союзниками в этом новом великом усилии, которое мы призваны предпринять", - сказал Мицотакис, слова которого цитирует греческое издание Gazzetta.gr.

В частности, до конца ноября будет введен запрет на перемещение, а также закрыты магазины, кроме критических объектов инфраструктуры. Более подробно об ограничениях в Греции сообщат сегодня вечером.

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По словам премьера, все граждане, которые не будут иметь работы на период локдауна, получат 800 евро помощи.

Отметим, что в Чехии был  зафиксирован новый рекорд смертности от коронавируса. За семь дней в Чехии скончалось около одной трети от общего числа умерших в период пандемии.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Греция вводит локдаун до конца ноября: перемещение запрещено, все оставшиеся без работы граждане получат по 800 евро помощи - Цензор.НЕТ 7011 зато дороги хорошие заасфальтированные
  • Підлога Маккартні
    Я порохобот. У меня есть запасы. Там где порохобот чучуть похудеет - там зебил окачурится Греция вводит локдаун до конца ноября: перемещение запрещено, все оставшиеся без работы граждане получат по 800 евро помощи - Цензор.НЕТ 4374
  • Николай Влад
    То есть в Греции, 800 долларов за ноябрь всем, кто потеряет работу в ноябре из за локдауна.

    А у нас введут локдаун до весны, всё позакрывают, многие останутся без работы, но получат дулю от воровской власти и будут подыхать с голоду.
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