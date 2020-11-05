Карантин в Бельгии будет действовать до вакцинации населения, - премьер-министр Де Кроо

Карантинные меры в Бельгии будут продолжаться до тех пор, пока не будет доступна вакцина для всего населения страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.

"Пока не будет вакцины, нам придется бороться с инфекцией гораздо строже, чем летом. Если хотим увидеть эффект, мы должны четко дать понять, что это будет долгосрочная работа", - отметил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

"Самая большая задача состоит в том, чтобы люди соблюдали эти меры в течение длительного периода времени, чтобы ситуация в больницах нормализовалась - на это потребуются месяцы", - добавил глава правительства.

Спикер правительства Бельгии Стивен Ван Гухт заявил, что "есть надежда, что первые результаты испытаний будут объявлены где-то в ноябре-декабре".

"Бельгия может рассчитывать на запуск первых крупных кампаний вакцинации "где-то весной следующего года", вероятно, в период с марта по июнь", - отметил Гухт.

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