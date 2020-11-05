Украинская делегация в ТКГ представила пять основных пунктов "Плана действий по Донбассу"
Об этом на странице в сети Facebook сообщает украинская делегация, передает Цензор.НЕТ.
Пять главных пунктов "Плана действий по Донбассу":
- вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021;
- отмена властями Российской Федерации ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий российского гражданства;
- восстановление контроля над соответствующим участком российско-украинской государственной границы с помощью СММ ОБСЕ;
- увеличение численности миссии СММ ОБСЕ в четыре раза (на 1500 человек)
- только при выполнении этих условий - подготовка и проведение на территории ОРДЛО выборов (с помощью ОБСЕ).
"Это предложение украинской делегации в настоящее время представлено посредникам (ОБСЕ) и российской делегации. Реальная реализация комплекса этих мероприятий, нуждается в одобрении Президентом и парламентом Украины. 10 ноября - следующее заседание ТКГ.
К этому времени, ОБСЕ сформировать собственную позицию и, возможно, внести, свои предложения к дальнейшему рассмотрению "Плана действий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что этот план является дальнейшим развитием путей выполнения договоренностей, достигнутых в рамочном, Нормандском формате на высшем уровне, начиная с 2014 года. Необходимость создания "Плана" возникла как совместное решение трех Сторон, для, в частности, разблокирования работы профильных подгрупп после демарша российской стороны в сентябре этого года.