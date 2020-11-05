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В Дании уничтожат до 17 миллионов норок из-за выявления у ряда особей нового штамма коронавируса

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В Дании уничтожат до 17 миллионов норок из-за выявления у ряда особей нового штамма коронавируса
Власти Дании решили уничтожить всех норок на фермах после того, как у этих животных нашли мутацию коронавируса SARS-CoV-2, которая может распространяться среди людей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом 4 ноября объявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

"Мы несем большую ответственность по отношению к нашему собственному населению, но с найденной мутацией мы несем еще большую ответственность и за весь остальной мир", - сказала она.

У людей и норок обнаружили штамм вируса, который снижает способность организма вырабатывать антитела к SARS-CoV-2, что потенциально снижает эффективность будущих вакцин.

Премьер-министр Дании сообщила о 12 людях, которые заразились новой версией коронавируса, вызванной норками. Во Всемирной организации здравоохранения сказали Reuters, что получили от властей Дании информацию о заражении некоторых людей версией коронавируса с "некоторыми генетическими изменениями".

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Дания считается крупнейшим в мире производителем меха норки. В стране насчитывается от 15 до 17 миллионов особей норок, которые живут на 1139 фермах. Власти Дании начали уничтожать норок в октябре. На 67 фермах животных уже убили. Премьер объявила о решении уничтожить всех норок после того, как число инфицированных ферм выросло до 207.

На уничтожение всех норок планируют выделить пять миллиардов датских крон (785 миллионов долларов).

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Топ комментарии

  • Психиатрическая больница No1
    Убийцы!!
  • Черепах Тротил 9665c659
    Это другое, понимать надо (с)В Дании убьют до 17 миллионов норок из-за выявления у ряда особей нового штамма коронавируса - Цензор.НЕТ 8506
  • Scorpman Y
    Украина пересекла черту 10 000 заболевших в день.
    Все действия правительства и министерства здравоохранения оказались провально не эффективными.
    Вся "стратегия борьбы с COVID-19" - смесь дичайшего дилетантизма и откровенного грабежа бюджета.
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