Рада одобрила проект Госбюджета-2021 в первом чтении. ВИДЕО
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
В частности, нардепы 275 голосами приняли в целом проект постановления "О выводах и предложениях к проекту Закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".
Не поддержали документ "Европейская Солидарность", "Голос" и ОПЗЖ.
Доходы изначально должны были составить 1 трлн 071,1 млрд грн, а расходы - 1 трлн 350 млрд грн. Дефицит составляет 270 млрд грн.
"Увеличить доходы общего фонда проекта Государственного бюджета на 2021 в приложении №1 к законопроекту (с уточнением соответствующих итоговых показателей в этом приложении и статьи 1 законопроекта)", - указано в проекте постановления.
Уровень дефицита по сравнению с текущим годом снизили на 1,5% - до 6%.
Минимальная зарплата вырастет в 2021 году на 30%. Запланировано двухэтапное повышение с 1 января до 6000 гривен и с 1 июля до 6500 гривен. Предусмотрен и рост средней зарплаты до 13632 гривен в 2021 году. Ожидается, что реальная зарплата (с учетом инфляции) вырастет на 12,1% в 2021 году.
По прогнозу правительства, инфляция в 2021 году ускорится до 7,3%.
Уровень безработицы составит 9,2% по методологии Международной организации труда.
Проект Государственного бюджета Украины на 2021 год рассчитан на обменном курсе 29,1 гривны за доллар.
Минимальная пенсия возрастет в 2021 году на 9,3% - с 1769 до 1934 грн. Согласно документу, первое повышение запланировано на 1 июля, когда минимальная пенсия вырастет на 4,8% до 1854 грн, второе - 1 декабря, когда она поднимется на 4,3% до 1934 грн.