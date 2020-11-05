Рада одобрила проект Госбюджета-2021 в первом чтении. ВИДЕО

Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона о Государственном бюджете Украины на 2021.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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В частности, нардепы 275 голосами приняли в целом проект постановления "О выводах и предложениях к проекту Закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".

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Не поддержали документ "Европейская Солидарность", "Голос" и ОПЗЖ.

Доходы изначально должны были составить 1 трлн 071,1 млрд грн, а расходы - 1 трлн 350 млрд грн. Дефицит составляет 270 млрд грн.

"Увеличить доходы общего фонда проекта Государственного бюджета на 2021 в приложении №1 к законопроекту (с уточнением соответствующих итоговых показателей в этом приложении и статьи 1 законопроекта)", - указано в проекте постановления.

Уровень дефицита по сравнению с текущим годом снизили на 1,5% - до 6%.

Минимальная зарплата вырастет в 2021 году на 30%. Запланировано двухэтапное повышение с 1 января до 6000 гривен и с 1 июля до 6500 гривен. Предусмотрен и рост средней зарплаты до 13632 гривен в 2021 году. Ожидается, что реальная зарплата (с учетом инфляции) вырастет на 12,1% в 2021 году.

По прогнозу правительства, инфляция в 2021 году ускорится до 7,3%.

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Уровень безработицы составит 9,2% по методологии Международной организации труда.

Проект Государственного бюджета Украины на 2021 год рассчитан на обменном курсе 29,1 гривны за доллар.

Минимальная пенсия возрастет в 2021 году на 9,3% - с 1769 до 1934 грн. Согласно документу, первое повышение запланировано на 1 июля, когда минимальная пенсия вырастет на 4,8% до 1854 грн, второе - 1 декабря, когда она поднимется на 4,3% до 1934 грн.