Часть из двух тысяч поправок к проекту Госбюджета-2021 будут учтены при подготовке ко второму чтению, - Шмыгаль

В проект Госбюджета-2021 были внесены около 2 тыс. поправок, часть из них учтут при подготовке документа ко второму чтению.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Верховная Рада поддержала в первом чтении проект Государственного бюджета на 2021 год! "За" проголосовали 275 парламентариев. Спасибо народным депутатам за государственную позицию, а бюджетному комитету и Министерству финансов - за оперативную работу и анализ более 2 тысяч правок. Часть из них будут учтены при подготовке бюджета ко второму чтению", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона о Государственном бюджете Украины на 2021.

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