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Рада завтра планирует назначить двух судей Конституционного Суда, - координатор Общественного совета добропорядочности Жернаков. ДОКУМЕНТ

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Рада завтра планирует назначить двух судей Конституционного Суда, - координатор Общественного совета добропорядочности Жернаков. ДОКУМЕНТ
Парламент 6 ноября планирует назначить двух судей Конституционного Суда.

Об этом пишет в Facebook координатор Общественного совета добропорядочности Михаил Жернаков, информирует Цензор.НЕТ.

"Без конкурса, как того требует Конституция. Без всякой проверки того, действительно ли кандидаты являются "законодателями с общепризнанным авторитетом" и обладают "высокими моральными качествами", как того требует Конституция", - отметил Жернаков.

По его словам, "причиной позорных решений КСУ является также и то, что судей туда вместо открытого и объективного конкурса всегда выбирали по партийным квотам".

"Самая большая глупость - это делать то же самое и надеяться на другой результат", - подытожил Жернаков.

Рада завтра планирует назначить двух судей Конституционного Суда, - координатор Общественного совета добропорядочности Жернаков 01

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Рада завтра планирует назначить двух судей Конституционного Суда, - координатор Общественного совета добропорядочности Жернаков 02

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Топ комментарии

  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Ярош так! А Парсют такаж лялька Бені як і зеленский!
  • Андрей Новиков 1f858445
    Парадокс! То прохають суддів КС на звільнення, то призначають яких не вистачає. Чи то гра така?
  • Rostyslav Komarnytsky
    Вибиратимуть, як завжди, серед юристів Кварталу?
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