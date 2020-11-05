Осуществить подготовленный украинской делегацией "План действий по Донбассу" нереально. Это фантазия, - нардеп "Голоса" Лозинский
"Осуществить этот план нереально, невозможно. Это его фантазия. Это не позиция парламента. Никаких выборов не может быть проведено сейчас немедленно. Парламент имеет свою позицию: реинтеграция по стандартам ООН – необходимое условие для проведения выборов", - сказал Лозинский в комментарии "Интерфакс-Украина" в четверг, передает Цензор.НЕТ.
Он подчеркнул, что одно из обязательных условий проведения выборов в ОРДЛО – возвращение временно оккупированной территории в украинское информационно-культурное пространство.
"Проведение выборов сейчас – это легализация террористов, это план России. Почему этот план озвучил Кравчук (глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук. - Ред.) – непонятно. Согласно позиции депутатов из разных фракций, которую мы обсудили (в кулуарах. - Ред.), это не отвечает интересам страны, и мы готовы немедленно вызвать Кравчука на заседание комитета, чтобы он отвечал за свои слова, потому что был Фокин, теперь Кравчук, и что в целом происходит?", - сказал Лозинский.
По мнению первого замглавы комитета, озвученный Кравчуком план – это не та дорожная карта, относительно которой есть консенсус всех политических сил парламента.
По словам парламентария, ответственность за все, что говорит Кравчук, должен нести президент Украины, поскольку это его представители и они должны коммуницировать с парламентом и вместе работать над дорожной картой для ТКГ. Лозинский также подчеркнул, что в этом вопросе должна звучать "четко проукраинская позиция", чего не наблюдается.
Ранее украинская делегация в ТКГ представила пять основных пунктов "Плана действий по Донбассу". Также по словам Леонида Кравчука данный план предусматривает: Демилитаризацию ОРДЛО в начале 2021 г., контроль границы и местные выборы не позднее 31 марта 2021 г.