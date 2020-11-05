Осуществить подготовленный украинской делегацией "План действий по Донбассу" нереально. Это фантазия, - нардеп "Голоса" Лозинский

Подготовленный украинской стороной план совместных шагов для Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) осуществить нереально, считает первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам организации государственной власти Роман Лозинский (фракция "Голос").

"Осуществить этот план нереально, невозможно. Это его фантазия. Это не позиция парламента. Никаких выборов не может быть проведено сейчас немедленно. Парламент имеет свою позицию: реинтеграция по стандартам ООН – необходимое условие для проведения выборов", - сказал Лозинский в комментарии "Интерфакс-Украина" в четверг, передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что одно из обязательных условий проведения выборов в ОРДЛО – возвращение временно оккупированной территории в украинское информационно-культурное пространство.

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"Проведение выборов сейчас – это легализация террористов, это план России. Почему этот план озвучил Кравчук (глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук. - Ред.) – непонятно. Согласно позиции депутатов из разных фракций, которую мы обсудили (в кулуарах. - Ред.), это не отвечает интересам страны, и мы готовы немедленно вызвать Кравчука на заседание комитета, чтобы он отвечал за свои слова, потому что был Фокин, теперь Кравчук, и что в целом происходит?", - сказал Лозинский.

По мнению первого замглавы комитета, озвученный Кравчуком план – это не та дорожная карта, относительно которой есть консенсус всех политических сил парламента.

По словам парламентария, ответственность за все, что говорит Кравчук, должен нести президент Украины, поскольку это его представители и они должны коммуницировать с парламентом и вместе работать над дорожной картой для ТКГ. Лозинский также подчеркнул, что в этом вопросе должна звучать "четко проукраинская позиция", чего не наблюдается.

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Ранее украинская делегация в ТКГ представила пять основных пунктов "Плана действий по Донбассу". Также по словам Леонида Кравчука данный план предусматривает: Демилитаризацию ОРДЛО в начале 2021 г., контроль границы и местные выборы не позднее 31 марта 2021 г.