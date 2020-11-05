В Киевской области еще шесть больниц подготовят к приему больных COVID-19, - ОГА. СПИСОК

В Киевской области перепрофилируют шесть больниц, чтобы оказывать медицинскую помощь больным коронавирусной инфекцией. Благодаря этому в регионе создадут резерв на 345 инфекционных коек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОГА в Facebook.

Глава областной государственной администрации Василий Володин сказал: "Я каждый раз подчеркиваю, что количество инфицированных COVID-19 ежедневно растет. Это наша реальность. Не все жители Киевщины переносят болезнь в легкой форме. Есть те, кому нужно стационарное лечение. И каждый раз их становится все больше. Чтобы расширить возможности, будем привлекать к лечению больных новые медучреждения".

В настоящее время готовятся к перепрофилизации такие учреждения здравоохранения:

Васильковская центральная райбольница (70 коек);

Сквирская райбольница (100 коек);

Ирпенская Центральная городская больница (40 коек);

Киевская областная клиническая больница (15 коек);

Киевская областная больница (100 коек);

Областное психиатрическо-наркологическое медицинское объединение (20 коек).

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Володин также уточнил, что в области также определили дополнительный перечень потенциальных больниц для лечения пациентов с COVID-19. Пока их рассматривают в перспективе и готовить к перепрофилизации, если количество пациентов будет продолжать расти. Поэтому речь идет о 13 медучреждениях. Они смогут обеспечить лечение еще 1,5 тыс. пациентов.