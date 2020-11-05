Рада вернула на доработку раскритикованный Венецианской комиссией президентский законопроект о судоустройстве, - Юрчишин
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Народные депутаты решили вернуть на доработку в профильный комитет поданный президентом законопроект №3711 "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей".
Об этом сообщил в фейсбуке первый заместитель главы комитета по вопросам антикоррупционной политики, нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.
""Голосу" удалось убедить Верховную раду не поддерживать имитацию судебной реформы 3711. Проект президента возвращен в комитет для учета выводов Венецианской комиссии", - написал он.
Напомним, вчера профильный комитет ВР одобрил раскритикованный Венецианской комиссией президентский законопроект о судоустройстве.