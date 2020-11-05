Рада вернула на доработку раскритикованный Венецианской комиссией президентский законопроект о судоустройстве, - Юрчишин

Народные депутаты решили вернуть на доработку в профильный комитет поданный президентом законопроект №3711 "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей".