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Адаптивный карантин очень хорошо себя оправдывает, - Шмыгаль

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Адаптивный карантин очень хорошо себя оправдывает, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Министерство здравоохранения работает над разными сценариями продления адаптивного карантина в условиях пандемии COVID-19, сценарии дальнейших противоэпидемиологических мер будут представлены в ближайшее время.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня Министерство здравоохранения работает над разными сценариями продления адаптивного карантина. Анонсов делать не буду, потому что на самом деле прорабатываются разные варианты. Вчера были разговоры с французскими и немецкими эпидемиологами. Мы смотрим и ищем наилучшие практики", - отметил глава правительства.

По словам премьера, скорее всего, основой дальнейших противоэпидемиологических мер будет адаптивный карантин, а по какому именно сценарию, власти представят в ближайшее время на заседании правительства.

"Украинская экономика не должна страдать от тотального локдауна. Очень хорошо себя оправдывает наш адаптивный локальный карантин", - добавил Шмыгаль.

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Топ комментарии

  • SerjUA
    "Адаптивный карантин очень хорошо себя оправдывает, - Шмыгаль"

    "Уже не секрет, что до конца ноября мы можем получить 15 тыс. случаев заболевания COVID-19 в день, - Шмыгаль"

    Их там двое?
  • Бессоница
    опять чушь несет
  • Scorpman Y
    Украина пересекла черту 10 000 заболевших в день.
    Все действия правительства и министерства здравоохранения оказались провально не эффективными.
    Вся "стратегия борьбы с COVID-19" - смесь дичайшего дилетантизма и откровенного грабежа бюджета.


    Адаптивный карантин очень хорошо себя оправдывает, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5487 "Адаптивный карантин очень хорошо себя оправдывает, - Шмыгаль"
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