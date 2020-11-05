"Адаптивный карантин очень хорошо себя оправдывает, - Шмыгаль"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Министерство здравоохранения работает над разными сценариями продления адаптивного карантина в условиях пандемии COVID-19, сценарии дальнейших противоэпидемиологических мер будут представлены в ближайшее время.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня Министерство здравоохранения работает над разными сценариями продления адаптивного карантина. Анонсов делать не буду, потому что на самом деле прорабатываются разные варианты. Вчера были разговоры с французскими и немецкими эпидемиологами. Мы смотрим и ищем наилучшие практики", - отметил глава правительства.

По словам премьера, скорее всего, основой дальнейших противоэпидемиологических мер будет адаптивный карантин, а по какому именно сценарию, власти представят в ближайшее время на заседании правительства.

"Украинская экономика не должна страдать от тотального локдауна. Очень хорошо себя оправдывает наш адаптивный локальный карантин", - добавил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киевской области еще шесть больниц подготовят к приему больных COVID-19, - ОГА. СПИСОК