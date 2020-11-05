Украинский план для Донбасса предполагает самороспуск "ЛНР" и "ДНР", - Резников
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Украина подготовила план по достижению мира на Донбассе. Это план предполагает самороспуск "ЛНР" и "ДНР".
Об этом заявил в интервью РБК-Украина вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в переговорах с 2014 года участвуют представители наемников РФ и их подписи стоят под минскими соглашениями. Они називают себя руководителями непризнанных формирований.
"И конечно же в нашем плане действий мы ставим как условие самороспуск этих формирований", - сказал Резников.
Отметим, ранее украинская делегация в ТКГ представила пять основных пунктов "Плана действий по Донбассу". Также по словам Леонида Кравчука данный план предусматривает: Демилитаризацию ОРДЛО в начале 2021 г., контроль границы и местные выборы не позднее 31 марта 2021 г.