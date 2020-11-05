ВАКС закрыл дело Труханова о недостоверном декларировании
Такое решение 5 ноября приняла коллегия судей ВАКС, сообщает Цензор.НЕТ.
"Ходатайство защитника Геннадия Труханова Александра Лысака – удовлетворить частично. Закрыть на основании пункта 4 части 1 статьи 284 УПК Украины уголовное производство по обвинению Геннадия Труханова в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК", - заявил судья.
Речь идет о декларации за 2017 год.
Так, следствие установило, что Труханов не указал в декларации имущество и доходы, принадлежащие его жене, в частности, квартиру в Одессе, паркоместа, автомобиль, а также корпоративные права и тому подобное. САП называло общую стоимость незадекларированного имущества в размере 16 млн гривен.
Кроме того, Труханова обвиняют еще и во лжи в декларации за 2015-2016 годы. По данным прокуроров, заведомо недостоверные сведения в отношении имущества и других объектов декларирования отличаются от достоверных более чем 33 млн грн и 18 млн грн соответственно.
Отметим, что это уже второе дело, закрытое ВАКС после решения КС о неконституционности наказания за ложь при декларировании. Превым ВАКС закрыл дело против бывшего главы Запорожской областной государственной администрации Константина Брыля.
Как сообщалось, КС обнародовал решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. В своем решении суд, в частности, резюмирует, что законодатель "не соблюдал принципы справедливости и пропорциональности, как элементы принципа верховенства права", а таким образом ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины противоречит части 1 статьи 8 Основного закона Украины.
В ВАКС заявили, что в производстве суда находится 17 уголовных дел по ст. 366-1 УК Украины, при этом по 13 делам указанная статья является единственной инкриминируемой.