ВАКС закрыл дело Труханова о недостоверном декларировании

Высший антикоррупционный суд закрыл дело о недостоверном декларировании мэра Одессы Геннадия Труханова. Это уже второе дело, закрытое после решения КС об отмене уголовной ответственности за предоставление недостоверных данных в декларациях чиновников

Такое решение 5 ноября приняла коллегия судей ВАКС, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ходатайство защитника Геннадия Труханова Александра Лысака – удовлетворить частично. Закрыть на основании пункта 4 части 1 статьи 284 УПК Украины уголовное производство по обвинению Геннадия Труханова в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК", - заявил судья.

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Речь идет о декларации за 2017 год.

Так, следствие установило, что Труханов не указал в декларации имущество и доходы, принадлежащие его жене, в частности, квартиру в Одессе, паркоместа, автомобиль, а также корпоративные права и тому подобное. САП называло общую стоимость незадекларированного имущества в размере 16 млн гривен.

Кроме того, Труханова обвиняют еще и во лжи в декларации за 2015-2016 годы. По данным прокуроров, заведомо недостоверные сведения в отношении имущества и других объектов декларирования отличаются от достоверных более чем 33 млн грн и 18 млн грн соответственно.

Отметим, что это уже второе дело, закрытое ВАКС после решения КС о неконституционности наказания за ложь при декларировании. Превым ВАКС закрыл дело против бывшего главы Запорожской областной государственной администрации Константина Брыля.

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Как сообщалось, КС обнародовал решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. В своем решении суд, в частности, резюмирует, что законодатель "не соблюдал принципы справедливости и пропорциональности, как элементы принципа верховенства права", а таким образом ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины противоречит части 1 статьи 8 Основного закона Украины.

В ВАКС заявили, что в производстве суда находится 17 уголовных дел по ст. 366-1 УК Украины, при этом по 13 делам указанная статья является единственной инкриминируемой.