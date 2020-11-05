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Пациенты украли из COVID-отделения черкасской больницы оборудование

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Пациенты украли из COVID-отделения черкасской больницы оборудование
Несколько пациентов пролечились от коронавируса в первой горбольнице Черкасс, а при выписке прихватили с собой устройства для увлажнения кислорода.

Об этом сообщил в Фейсбуке директор КНП "Первая городская больница" Тимофей Тронц, информирует Цензор.НЕТ.

"Засранцы, которые выписались из госпиталя и украли устройства для увлажнения кислорода!!! В них кислорода нет! Кислород через них проходит и увлажняется для кислородной терапии! Помните! Зло рано или поздно будет наказано!", - обратился директор больницы к ворам.

По словам Тронца, госпиталь для лечения коронавирусной инфекции в первой горбольнице переполнен, 30 мест в нем занимает 31 пациент.

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Пациенты украли из COVID-отделения черкасской больницы оборудование 01

Топ комментарии

  • Агамемнон
    Узнаю мудрый нарид...
  • Антон Чигур
    Тупой скот и быдло!!!!
  • Andriy Kalnyshevsky
    Впізнаю мудрий нарід в рідних Черкасах)
    Петя дурник їм ще армія-мова пропонував. А там цікавить лиш вкрасти й пропить
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