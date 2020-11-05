Наемники РФ сбросили с беспилотника гранату на украинские позиции, ранен воин, - делегация Украины в ТКГ

Украинский воин получил ранение. Российско-оккупационные войска с помощью беспилотника сбросили на украинские позиции гранату.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает делегация Украины в ТКГ, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, днем, 5 ноября, в результате сброса с БПЛА гранаты ВОГ-17, получил ранение военнослужащий одного из наших соединений. Ему оказана квалифицированная медицинская помощь, состояние бойца удовлетворительное. С помощью координационного механизма украинской стороной СЦКК был установлен режим тишины и направлена письменная нота в СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Украинская делегация отмечает: - ситуация имеет признаки того, что российские руководители потеряли контроль над собственными вооруженными формированиями.

Также читайте: Украинский план для Донбасса предполагает самороспуск "ЛНР" и "ДНР", - Резников