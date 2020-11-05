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Компартию признали преступной организацией в Словакии

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Компартию признали преступной организацией в Словакии
Парламент Словакии запретил называть улицы и другие общественные пространства именами представителей коммунистического, фашистского и нацистского режимов. Также запрещается размещать на памятниках и мемориальных досках символику этих режимов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Согласно поправкам к действующему с 1996 года закону об антиправовом и аморальном характере коммунистического режима, Коммунистическая партия Чехословакии (КПЧ) и ее словацкий филиал провозглашаются преступными организациями.

Теперь улицы в Словакии можно называть только в честь представителей тех тоталитарных режимов, которые впоследствии изменили свои взгляды и начали с этими режимами бороться. Каждый такой случай должен будет рассмотреть Институт национальной памяти.

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Коммунистическая партия находилась у власти в Чехословакии, частью которой была Словакия, с 1948 по 1989 год. В это время страна входила в "советский блок". Сотни тысяч граждан были подвергнуты политическим репрессиям.

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Топ комментарии

  • Frol Fedoroff
    В Словакии коммунисты не совершили и стотысячной доли тех преступлений, которые совершили большевики- коммунисты на территории Украины. Однако Симоненко до сих пор не сидит в тюрьме. Более того выступает на телеканалах, а в отдельных городах ставят вопрос об отмене Закона о декоммунизации. Словакам - честь, а нам - стыд
  • Viktor Turchanikov
    Сталин в одн ряд с Гитлерои. И это правильно!
  • Анатолий К 65c6a92d
    Комуністи в Україні створеними голодоморами знищили до 10 млн. українців, "червоним" терором - сотні тисяч. А скільки перебувало в концтаборах - гулагах, скільки не народилося? Українців перед революцією було більше московинів, десь до 80 млн. і що вони зробили з нами? І ще там у когось рука підіймається повернути назад назви вулиць жуковими?
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