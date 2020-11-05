Компартию признали преступной организацией в Словакии
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".
Согласно поправкам к действующему с 1996 года закону об антиправовом и аморальном характере коммунистического режима, Коммунистическая партия Чехословакии (КПЧ) и ее словацкий филиал провозглашаются преступными организациями.
Теперь улицы в Словакии можно называть только в честь представителей тех тоталитарных режимов, которые впоследствии изменили свои взгляды и начали с этими режимами бороться. Каждый такой случай должен будет рассмотреть Институт национальной памяти.
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Коммунистическая партия находилась у власти в Чехословакии, частью которой была Словакия, с 1948 по 1989 год. В это время страна входила в "советский блок". Сотни тысяч граждан были подвергнуты политическим репрессиям.