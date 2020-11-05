Новости • Революция в Беларуси

Глава управления МВД Беларуси Карпенков: если протестующие "нападут" на силовиков, их "живьем брать не будут"

8 18564
Глава управления МВД Беларуси Карпенков: если протестующие "нападут" на силовиков, их "живьем брать не будут"
Начальник ГУ по борьбе с оргпреступностью МВД Беларуси Николай Карпенков заявил, что милиционеры "живель брать не будут" протестующих, если "что-то случится с командиром, или с руководителем, с нашим братом по оружию".

Угрозы в адрес протестующих Карпенков высказал в интервью государственному изданию "Беларусь сегодня", информирует Цензор.НЕТ.

"Те, кто позволил себе переступить все законы, в том числе и законы морали, просто так не отделаются и почувствуют, что нельзя оскорблять сотрудников органов внутренних дел. Если, не дай бог, что-то случится с командиром или с руководителем, с нашим братом по оружию – мы таких бандитов живьем брать не будем. И если что-то случится с семьями сотрудников – бандиты ощутят на себе весь арсенал и всю мощь органов внутренних дел. Таких бандитов мы тоже живьем брать не будем", – пообещал Карпенков.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Стреляй!", - безоружный белорус грудью пошел на силовика с ружьем. ВИДЕО

По его словам, органы внутренних дел стали "мобильнее, опытнее, закаленнее, чем их противники", а выезжая на выполнение задачи, могут "нанести быстрый сокрушительный удар по группировкам".

Карпенков заявил, что они "тоже против насилия", но если будет дан "приказ жестко и по закону разобраться с теми, кто нарушает закон и оказывает сопротивление, в том числе и вооруженное, сотрудникам правоохранительных органов", то они "наведут порядок очень быстро, в считанные дни".

Также на Цензор.НЕТ: Многолюдный марш пенсионеров и медиков прошел в Минске. ФОТОрепортаж

Представитель МВД добавил, что по сравнению с 9 августа обстановка в стране, "конечно, стабилизировалась".

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • BreakerR0ry 9f7fbb8e
    риторика обычного бандюгана, живьем он брать не будет, скот даже не понимает, что после такго последнее, что он увидит в своей паскудной жизни - качающийся под ногами асфаль с высоты фонарного столба
  • Frol Fedoroff
    Значит демонстрантов будут просто убивать. Расстреляли бы беларусы Лукашенко, как в свое время румыны Чаушеску, сейчас бы этот мент и рта не раскрыл. Беларусы думают, что имперское ярмо можно сбросить без крови. Считали Майдан в Киеве слишком радикальным. Теперь посмотрим что ваша цветочная мирная революция стоит
  • Viktor Turchanikov
    По сути это объявление войны народу.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости