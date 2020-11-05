Повышение зарплат медикам и учителям, рекордные расходы на здравоохранение, - Шмыгаль о проекте бюджета на 2021 год. ИНФОГРАФИКА
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Премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил основые параметры государственного бюджета на 2021 год, который ВР приняла в первом чтении.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль написал в Фейсбуке.
Он отметил: "Повышение зарплат медикам и учителям, рекордные расходы на систему здравоохранения, рост минимальной заработной платы и другие факты о проекте Госбюджета-2021.
Сегодня Верховная Рада поддержала этот законопроект в первом чтении".