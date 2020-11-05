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Повышение зарплат медикам и учителям, рекордные расходы на здравоохранение, - Шмыгаль о проекте бюджета на 2021 год. ИНФОГРАФИКА

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Премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил основые параметры государственного бюджета на 2021 год, который ВР приняла в первом чтении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Повышение зарплат медикам и учителям, рекордные расходы на систему здравоохранения, рост минимальной заработной платы и другие факты о проекте Госбюджета-2021.

Сегодня Верховная Рада поддержала этот законопроект в первом чтении".

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Повышение зарплат медикам и учителям, рекордные расходы на здравоохранение, - Шмыгаль о проекте бюджета на 2021 год 01

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Топ комментарии

  • Перехватчик
    А у учителей морды не треснут? И так 4000 $ получают.
  • Павло ШОвте
    Повышение зарплат медикам и учителям, рекордные расходы на здравоохранение, - Шмыгаль о проекте бюджета на 2021 год - Цензор.НЕТ 8988
  • belge
    Подзадрали своими медиками и учителями. У нас же по остальным профессиям зарплаты, очевидно, заоблачные. Повышение зарплат медикам и учителям, рекордные расходы на здравоохранение, - Шмыгаль о проекте бюджета на 2021 год - Цензор.НЕТ 3041
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