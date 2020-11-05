Судьи КС, голосовавшие против отмены антикоррупционных законов, отказались от участия в его работе, - СМИ

Судьи Конституционного Суда Украины, которые голосовали против решения относительно отмены антикоррупционных законов, временно отказались от участия в его работе.

Об этом НВ сообщил информированный источник, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о:

заместителе главы КСУ Сергее Головатом,

судье Олеге Первомайском,

судье Викторе Колеснике,

судье Василии Лемаке.

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По словам собеседника, в начале пленарного заседания Конституционного Суда 5 октября, на котором рассматривался вопрос земельной реформы, эти судьи заявили, что их решение связано с публичным резонансом вокруг работы КСУ, в частности, с публикациями в СМИ проектов его решений. Они считают недопустимым публикацию проектов решений.

До нормализации ситуации вокруг работы суда легитимным способом эти судьи считают невозможным рассмотрение конкретных конституционных производств, рассказал источник НВ.

Эту же информацию сообщило издание LIGA.net со ссылкой на неназванного собеседника в руководстве Офиса Президента.

Издание отмечает, что по закону о КСУ, на заседаниях Большой палаты, которая рассматривает конституционность законов, актов президента, Кабмина и Верховной Рады, и дает официальное толкование Конституции, должны присутствовать не менее 12 судей. На данный момент в КСУ 15 судей, так что отказ четверых из них участвовать в заседаниях заблокирует работу Большой палаты.

В частности, заблокированным окажется рассмотрение запроса о толковании положений Конституции о правовом статусе земли, решение по которому может обрушить земельную реформу.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.