Новости • Бюджет-2021

"Батькивщина" впервые с 2015 года поддержала проект госбюджета, перед этим Тимошенко встречалась с замглавы ОП, - нардеп Арьев

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"Батькивщина" впервые с 2015 года поддержала проект госбюджета, перед этим Тимошенко встречалась с замглавы ОП, - нардеп Арьев
Замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко выходил из кабинета лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко перед голосованием за проект Госубюджета-2021.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп "Европейской Солидарности" Владимир Арьев, информирует Цензор.НЕТ.

"Аккурат перед голосованием за бюджет в недоступных для прессы коридорах ВР было не иначе как случайное явление: из кабинета Тимошенко вышел Тимошенко. Одна Юлия - другой Кирилл - новый куратор региональной политики в ОПУ. После этого Тимошенко (он) пошел по своим делам, Тимошенко (она) в зал ВР, где с трибуны честно заявила, что страна в опасности, бюджет это вопрос экономический, а фракция Батькивщина (какое совпадение!) впервые с 2015 года поддержала главный финансовый документ, конечно из лучших и чистых побуждений", - говорится в сообщении.

По словам Арьева, голосование за бюджет - это разделение ответственности с властью за последствия.

"Тимошенко свой выбор сделала и теперь стала частью этой власти", - подытожил нардеп.

Напомним, сегодня Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона о Государственном бюджете Украины на 2021.

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Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    "Офшороборцы" слились в экстазе.

    Sofiya Fedyna
    @ukrainesinger

    3 лист.

    Щойно слуги з Голосом, ОПЗЖ і Батьківщиною проголосували за НЕОПОДАТКУВАННЯ офшорів. (4065)
    До 2023 року.
  • Scorpman Y
    Юлия Тимошенко тесно сотрудничает с кумом Путина Виктором Медведчуком как в бизнесе, так и политически - установить это удалось благодаря е-декларированию, которое действует в Украине.

    "Вопрос об отношениях Тимошенко и Медведчука всегда витали в воздухе. Однако все эти годы невозможно было установить основу их финансовых взаимоотношений. И благодаря прозрачной системе декларирования доходов политиками и чиновниками, благодаря введению электронных деклараций, мы можем многое знать официально, и делать оценки исходя не из домыслов, а из конкретных документов"

    В частности, Виктор Медведчук в своей электронной декларации был вынужден задекларировать права собственности своей жены, телеведущей Оксаны Марченко, и указать, в каких банках размещены финансовые активы семьи.

    "Среди большого количества банков на территории Украины семья Медведчука отдала предпочтение лишь двум. "ПриватБанку", в котором есть счета почти у всех украинцев. Второй банк, в котором у них открыты счета в гривне, долларах, рублях и евро, то есть это серьезный банк с точки зрения обслуживания интересов семьи Медведчука, - это "Укрстройинвестбанк". Он совершенно неизвестен с точки зрения обывателя, и входит лишь в шестой десяток украинских банков".

    Этот банк, по его словам, примечателен тем, что до последнего времени половина его акций принадлежала семье Юлии Тимошенко. В частности, ее зятю Артуру Чечеткину.
    "Сотрудничество в бизнесе сопровождается и политическим альянсом между Тимошенко и Медведчуком. Так, Тимошенко вместе со своей фракцией в парламенте при поддержке Медведчука и его фракции ОПЗЖ внесла представление в Конституционный Суд об отмене анбандлинга украинской ГТС, что ударит по газовому контракту, который был заключен в конце 19 года"
  • metal35
    юлЬка продажная и лживая кацапская мразота
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