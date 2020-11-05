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Задержан луганский террорист из группировки "Немца", причастный к подрыву 5 мостов на Донбассе, - СБУ. ФОТО

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Служба безопасности Украины задержала бывшего участника диверсионной группы террористической организации "ЛНР", причастного к подрыву ряда объектов инфраструктуры Донбасса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "По данным предварительного следствия, в июне-июле 2014 года житель Северодонецка входил в состав диверсионной "группы Бергмана" ( "Немца"). Правоохранители задокументировали, что именно эта группировка подорвала пять мостов в Луганской и Донецкой областях, еще четыре - заминировали. В течение 2018-2020 годов оперативники СБ Украины задержали активных участников группы и во взаимодействии с Нацполицией ликвидировали несколько заложенных ими схронов.

Лишь один из диверсантов в течение шести лет скрывался от украинского правосудия в России.

Сотрудники спецслужбы установили, что злоумышленник планирует прибыть на Луганщину в личных делах, и задержали его после приезда в Украину.

Бывшему боевику сообщено о подозрении в совершении преступления, он находится под арестом.

Досудебное расследование осуществляется следователями Национальной полиции под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры".

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Задержан луганский террорист из группировки Немца, причастный к подрыву 5 мостов на Донбассе, - СБУ 01
Задержан луганский террорист из группировки Немца, причастный к подрыву 5 мостов на Донбассе, - СБУ 02

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Топ комментарии

  • Александр Журавский 078cafbe
    СБУ словила,Зе поменяет это тело ради мира в глазах ....уйла к гадалке неходи!
  • Петр Дибров 4c656e43
    Условно? Как всегда?
  • Дорогой Я
    Сволочь.
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