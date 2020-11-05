Задержан луганский террорист из группировки "Немца", причастный к подрыву 5 мостов на Донбассе, - СБУ. ФОТО
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "По данным предварительного следствия, в июне-июле 2014 года житель Северодонецка входил в состав диверсионной "группы Бергмана" ( "Немца"). Правоохранители задокументировали, что именно эта группировка подорвала пять мостов в Луганской и Донецкой областях, еще четыре - заминировали. В течение 2018-2020 годов оперативники СБ Украины задержали активных участников группы и во взаимодействии с Нацполицией ликвидировали несколько заложенных ими схронов.
Лишь один из диверсантов в течение шести лет скрывался от украинского правосудия в России.
Сотрудники спецслужбы установили, что злоумышленник планирует прибыть на Луганщину в личных делах, и задержали его после приезда в Украину.
Бывшему боевику сообщено о подозрении в совершении преступления, он находится под арестом.
Досудебное расследование осуществляется следователями Национальной полиции под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры".