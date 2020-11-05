Новости • Агрессия России против Украины

В ТКГ может появиться группа по возвращению границы под контроль Украины, - Резников

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В ТКГ может появиться группа по возвращению границы под контроль Украины, - Резников
Украинская сторона предлагает создать в Трехсторонней контактной группе по Донбассу новую рабочую группу. Эта группа будет заниматься вопросом возвращения границы под контроль Украины.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

Эта рабочая группа, по словам вице-премьера, станет пятой в ТКГ.

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"Там должны быть представлены с украинской и российской сторон пограничники, таможенники, фискалы, все те, кто занимаются пограничным функционалом", - сказал Резников.

Отметим, возвращение контроля над границей является одним из условий проведения местных выборов на оккупированном Донбассе. Этого требует украинская сторона, однако Россия против, ведь в минских договоренностях заложена другая очередность.

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Топ комментарии

  • Герхард
    Группу розовых пони и волшебных эольфов не забудьте в ТКГ собрать.
  • Serg Sergeev
    Я как налогоплательщик против того, что бы за мои налоги существовала эта шарашкина контора!
    Если зеля и кравчук хотят - пусть сами оплачивают ее существование!
  • ан пав
    А может и не появиться, у вас все может.
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