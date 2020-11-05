"Слуга народа" Кравчук о возможном назначении завтра Радой судей КС: "С точки зрения процедуры, там все соблюдено, и конкурс, и комитет принял кандидатуры"

Верховная Рада в пятницу, 6 ноября может рассмотреть вопрос о назначении двух судей Конституционного Суда. Однако, если этот вопрос будет в повестке дня.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

С точки зрения процедуры, отметила народный депутат, все было соблюдено, поэтому парламент может рассмотреть этот вопрос.

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"Это может быть в повестке дня. С точки зрения процедуры, там все соблюдено, и конкурс, и комитет принял кандидатуры. Конкурс проводился еще в начале года. Если это будет в повестке дня, Рада может рассмотреть этот вопрос", - пояснила она.

Отметим, сегодня кандидат на должность судьи КСУ Руслан Сидорович в своем Facebook написал, что парламент 6 ноября будет рассматривать вопрос назначения судей. Он также обнародовал приглашение на заседание парламента.



