Кернес вернется в Харьков до 20 декабря, - заммэра Терехов

Вновь избранный мэром Харькова Геннадий Кернес, который проходит лечение в берлинской клинике "Шарите", вернется в Харьков до 20 декабря.

Об этом заявил первый заместитель городского головы Игорь Терехов на брифинге в пресс-центре политической партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков!", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Третий раз избранный мэром Харькова Геннадий Кернес вернется в город до 20 декабря. По правилам, именно в этот день мы должны провести первую сессию нового горсовета", - отметил Терехов.

По его словам, Кернес сам проведет первую сессию. Других сценариев не может быть, подчеркнул первый вице-мэр.

"Предвыборная кампания завершена. Все связанные с ней заявления о состоянии Геннадия Кернеса также должны быть завершены. Предлагаю представителям СМИ и оппозиции зарыть "топор войны" и начать с чистого листа. Будем разговаривать, договариваться о совместной конструктивной работе", - добавил Терехов.

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