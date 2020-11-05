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Надеюсь, что ко Дню Независимости проект Большого Герба будет готов, - Стефанчук

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Надеюсь, что ко Дню Независимости проект Большого Герба будет готов, - Стефанчук
Первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук выразил надежду, что к 24 августа будет готов проект Большого Государственного Герба.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в твиттере ВР.

В сообщении отмечается: "Выражаю надежду, что к 30-й годовщине Акта провозглашения независимости Украины мы сможем обеспечить утверждение Большого Государственного Герба Украины , - заявил Первый заместитель Председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Конкурсные работы будут экспонироваться 12-27 ноября в "Софии Киевской".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выставка конкурсных эскизов большого государственного герба Украины состоится в ноябре в "Софии Киевской"

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Топ комментарии

  • Envoy
    Им скучно ?
  • Welt Schmerz
    Посеред сцени стоїть кацапське крісло, позбавлене художнього смаку. Над ними герб висить національний. На гербі зображено ведмедя. В одній руці у ведмідя молоток, а в другій - балалайка. Це символізує працелюбність і незакомплексованість тварюки.

    (с) Лесь Подерв'янський "Гамлєт, або Феномен датського кацапізму"
  • Игорь Фаринок
    У нас уже есть герб. На хрена к нему еще вензеля, рюшики и прочую бахрому приделывать?
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