Надеюсь, что ко Дню Независимости проект Большого Герба будет готов, - Стефанчук
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Первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук выразил надежду, что к 24 августа будет готов проект Большого Государственного Герба.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в твиттере ВР.
В сообщении отмечается: "Выражаю надежду, что к 30-й годовщине Акта провозглашения независимости Украины мы сможем обеспечить утверждение Большого Государственного Герба Украины , - заявил Первый заместитель Председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Конкурсные работы будут экспонироваться 12-27 ноября в "Софии Киевской".