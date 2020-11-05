Надеюсь, что ко Дню Независимости проект Большого Герба будет готов, - Стефанчук

Первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук выразил надежду, что к 24 августа будет готов проект Большого Государственного Герба.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в твиттере ВР.

В сообщении отмечается: "Выражаю надежду, что к 30-й годовщине Акта провозглашения независимости Украины мы сможем обеспечить утверждение Большого Государственного Герба Украины , - заявил Первый заместитель Председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Конкурсные работы будут экспонироваться 12-27 ноября в "Софии Киевской".

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