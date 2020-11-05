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Рада отсрочила призыв на военную службу для спасателей ГСЧС

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Рада отсрочила призыв на военную службу для спасателей ГСЧС
Законом урегулирован вопросы, связанные с предоставлением отсрочки от призыва на срочную военную службу для продолжения профессиональной деятельности лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, принятым на службу в органы и подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За соответствующий законопроект проголосовали 282 нардепа.

Согласно пояснительной записке, призыв на срочную военную службу лиц рядового и начальствующего состава, проходящих службу гражданской защиты, затрудняет выполнение органами и подразделениями ГСЧС как составной части сектора безопасности и обороны Украины задач по назначению.

Отмечается, что принятие законопроекта позволит накопить и подготовить человеческие ресурсы из числа призывников для комплектования человеческими ресурсами органов и подразделений ГСЧС, что позволит качественно выполнять задачи по назначению в мирное время и в особый период, а также в случае введения чрезвычайного положения и проведения целевой мобилизации.

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Топ комментарии

  • Старый зольдат
    Не скажите, нет зверя то страшней, чем разлюченный гей. Особенно если гей ЗЕлёный.
    А теперь представьте себе психическую аттаку из идущих в цепях разного рода п..сов, на срепных таких себе обсосов, в цепях да в полный рост, с фенами и плойками на перевес, с полным боекомплектом губных памад в лентах и кремов в банках, с ручными осколочными дезодорантами на подвеске, под песни сВинника и гимн "Я обісрався без бою"! И враг бежит, бежит, бежит, с криками , - лучше смерть чем плен! Ну, а пленные мгновенно теряют невинность (в понятном смылсе и прямом, не переносном), прямо тут, в траншеях и блиндажах, застигнутые в поле и лесу! Жутко? Ото ж. Рада відтермінувала призов на військову службу для рятувальників ДСНС - Цензор.НЕТ 3507
  • PREDATOR PREDATOR
    В Україні призовна служба тільки для бідноти.Яке еліта називає бидлом.Від так толку не буде.
  • irenka ko
    Он вам нічєго нє должен. Нехай Зебіли йдуть в армію та готуються Неньку захищати від кацапні.
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