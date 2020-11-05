Наемники РФ с начала суток 8 раз нарушили режим прекращения огня, ранен воин, - штаб ОС

С начала текущих суток, 5 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр штаба ОС, передает Цензор.НЕТ.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Старогнатовки противник применил стрелковое оружие. На участках недалеко от населенного пункта Водяное враг дважды нарушил режим прекращения огня: утром применил стрелковое оружие, а после обеда - минометы калибра 82 миллиметра. Кроме того, неподалеку Авдеевки российско-оккупационные войска трижды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Еще два нарушения зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Попасная. Здесь противник задействовал беспилотный летательный аппарат для сброса выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате подрыва ВОГ-17 один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения. Воин был оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему предоставляется надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья защитника удовлетворительное.

О действиях российско-оккупационных войск немедленно было сообщено представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

На этом же участке враг открывал огонь из крупнокалиберного пулемета.

В районе проведения операции выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, на участках вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминированы почти 4 гектара территории и переданы на уничтожение 118 взрывоопасных предметов.

Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают выполнять задачи по назначению.

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