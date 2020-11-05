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В рассмотрении дела по толкованию норм Конституции о земле объявлен перерыв, - КС

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В рассмотрении дела по толкованию норм Конституции о земле объявлен перерыв, - КС
Конституционный суд Украины объявил перерыв в рассмотрении дела об официальном толковании положений первого предложения ч.1 ст.13, ч.1 ст.14 Конституции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КС.

"Сегодня, 5 ноября, на закрытой части пленарного заседания Конституционный суд Украины рассматривал дело по конституционному представлению 46 народных депутатов Украины относительно официального толкования положений первого предложения части первой статьи 13, части первой статьи 14 Конституции Украины. В рассмотрении дела объявлен перерыв в связи с отсутствием кворума", - говорится в сообщении.

В КС отметили, что сегодня рассматривалось дело о толковании отдельных положений Конституции Украины, а не вопрос земельной реформы.

"Рассмотрение дела о конституционности закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" Конституционным судом отложено", - сообщили в КС.

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О дате и времени рассмотрения вышеуказанных дел будет дополнительно сообщено на официальном сайте КС.

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Топ комментарии

  • Envoy
    Оставьте землю в покое . Это всё , что осталось ценного в Украине .
  • Лариса fb3d953c
    Земля принадлежит народу и нехрен ее продавать олигархическим барыгам, которые ее скупят за бесценок и оставят народ с фигой. Уже все предприятия скупили, все что мало мальски работало скупили и перегадили, порезали на металлолом, теперь им землю отдать? Руки прочь от земли, зеленые олигархические гниды!
  • Олег Васильченко 827828f7
    Она как раз считает как надо. Нам к ним нечего равняться в этом отношении. У них почти все предприятия частные как и у нас. Но у нас почему-то зарплаты ниже чем у них раз в 10. То есть наша приватизация пошла не на пользу а на вред народу. Ещё больше вреда принесет торговля землёй.
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