В рассмотрении дела по толкованию норм Конституции о земле объявлен перерыв, - КС

Конституционный суд Украины объявил перерыв в рассмотрении дела об официальном толковании положений первого предложения ч.1 ст.13, ч.1 ст.14 Конституции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КС.

"Сегодня, 5 ноября, на закрытой части пленарного заседания Конституционный суд Украины рассматривал дело по конституционному представлению 46 народных депутатов Украины относительно официального толкования положений первого предложения части первой статьи 13, части первой статьи 14 Конституции Украины. В рассмотрении дела объявлен перерыв в связи с отсутствием кворума", - говорится в сообщении.

В КС отметили, что сегодня рассматривалось дело о толковании отдельных положений Конституции Украины, а не вопрос земельной реформы.

"Рассмотрение дела о конституционности закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" Конституционным судом отложено", - сообщили в КС.

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О дате и времени рассмотрения вышеуказанных дел будет дополнительно сообщено на официальном сайте КС.