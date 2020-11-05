Новости • Местные выборы-2020

Депутат "За майбутнє" Колыхаев и бывший мэр Сальдо будут бороться во втором туре за место городского головы Херсона

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Депутат "За майбутнє" Колыхаев и бывший мэр Сальдо будут бороться во втором туре за место городского головы Херсона
Херсонская городская территориальная избирательная комиссия обнародовала результаты выборов городского головы. Состоится второй тур с участием Игоря Колыхаева и Владимира Сальдо.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

По данным протокола комиссии, во второй тур выборов выходят народный депутат (группа "За майбутнє"), заместитель главы парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Игорь Колыхаев (от "Партии Игоря Колыхаева "Нам тут жити!") и бывший мэр Херсона (2002-2012), руководитель Херсонской городской общественной ассоциации строителей и инвесторов "Будинвестсоюз" Владимир Сальдо (от партии "Блок Владимира Сальдо").

Также на Цензор.НЕТ: Второй тур выборов мэра Полтавы, Днепра и Кривого Рога состоится 22 ноября, - ЦИК

За Колыхаева проголосовали 22 777 избирателей (30,75%). Сальдо получил 12 660 голосов поддержки (17,09%).

Всего в выборах городского главы Херсона приняли участие 17 кандидатов.

Нынешний мэр Владимир Миколаенко не баллотировался.

Топ комментарии

  • oleg1966
    Сальдо ватное чмо и бандюган с большой буквы
  • Kost Crys
    вибір між зрадою бені і зрадою ригів
  • Fox 1 b13bec2b
    Два яйца одного лица...
    Херсоняне, вы действительно хотите жить в дерьме?
    Или вам все - ...сонски?
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