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Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР. ФОТОрепортаж

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Рабочий день депутатов 5 ноября состоял из голосования за бюджет в первом чтении, слежкой за результатами выборов в США и массово нарушали масочный режим.

Фоторепортаж о работе депутатов 5 ноября от корреспондента Цензор.НЕТ.

Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР 01

Журнал "Форбс" на рабочем месте депутата из "СН"  Совы

Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР 02

Приветстве спикера Разумкова и скандального нардепа из ОПЗЖ Кивы 

Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР 03

Подозреваемый в коррупции "слуга народа" Юрченко нарушает масочный режим. Кроме того, он 5 ноября подрался в кулуарах Рады с Гео Леросом.

Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР 04

Совещания во фракции "Слуга народа"

Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР 05

Беседа спикера Разумкова и вице-спикера Кондратюк

Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР 06

Арахамия снял маску, чтобы выпить кофе в зале ВР 

Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР 07

Фракция "Батькивщина"

Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР 08

"Слуга народа" Любота с кофе следит за результатами выборов в США

Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР 09

Недавно излечившаяся от коронавируса Юлия Тимошенко без маски 

Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР 10

Медведчук в приспущенной маске тоже нарушает масочный режим 

Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР 11

Александра Устинова и Наталья Пипа из "Голоса"

Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР 12

Порошенко, Парубий и Герасимов из "ЕС"

Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР 13

Совещание спикера Разумкова, премьера Шмыгаля и руководства фракций 

Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР 14

На голосование бюджета в первом чтении в ВР прибыл премьер Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко

Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР 15

Первый вице-спикер Стефанчук и Арахамия 

Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР 16

Порошенко и Герасимов просят слова для выступления 

Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР 17

Петр Порошенко и Юлия Тимошенко 

Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР 18

Слуга народа на месте Александра Ткаченко, ставшего министром культуры

Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР 19

Совещание "Голоса"

Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР 20

Разумков за трибуной

Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР 21

Шмыгаль и Разумков 

Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР 22

Проект бюджета представлял министр финансов Сергей Марченко

Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР 23

Спикер Разумков

Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР 24

Порошенко за трибуной ВР 

Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР 25

Шмыгаль и Марченко довольны голосованием депутатов за бюджет

Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР 26

"За" бюджет в первом чтении проголосовало 275 нардепов

Фото - Цензор.НЕТ

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