Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР. ФОТОрепортаж

Рабочий день депутатов 5 ноября состоял из голосования за бюджет в первом чтении, слежкой за результатами выборов в США и массово нарушали масочный режим.