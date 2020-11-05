США должны показать мировое лидерство и создать "план Маршалла" для Восточной Европы, - Яценюк на Киевском форуме безопасности

"План Маршалла" для Восточной Европы, приобщение США к Минскому процессу, военное и экономическое сотрудничество - это должно стоять на повестке дня в отношениях Украины и США, - подчеркнул Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, председатель Киевского форума Арсений Яценюк 5 ноября во время прямого включения КБФ между Киевом, Вашингтоном и Лос-Анджелесом о результатах выборов президента США.

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится на сайте КБФ.

В сообщении отмечается, что Яценюк "подчеркнул, что Соединенные Штаты должны показать свое лидерство во всем мире и Европе в частности: "По моему мнению, новая администрация создать миссию высокого уровня для поддержки Восточной Европы, в частности Украины, Молдовы, Беларуси, Грузии - чтобы они, во-первых, стали членами ЕС а впоследствии присоединились к НАТО ".

"Это должно стать новым" планом Маршалла "для Восточной Европы, и это должно быть приоритетом в международной политике новой администрации США", - сказал глава КБФ.

Арсений Яценюк также отметил важность вступления США в Минский процесс. Он напомнил, что американские партнеры уже участвовали в так называемом Женевском формате: "Новой администрации, безусловно, стоит рассмотреть возможность присоединиться к Минской группе, присоединиться к усилиям, как давить на Россию с требованием выполнения "Минска" и восстановления территориальной целостности Украины".

"Без сомнения, Соединенные Штаты должны быть флагманом в вопросе санкций против РФ и давления на Россию. Чтобы сделать все возможное, чтобы Россия вышла из Донецка, Луганска и Крыма. Хочу еще раз подчеркнуть - мы не должны сосредотачиваться только на Донецкую и Луганскую область. Крым является неотъемлемой частью украинского государства", - подчеркнул он.

Председатель КБФ также подчеркнул важность военного сотрудничества с Соединенными Штатами: "Летальная и нелетальное оружие для защиты нашей территории, - это приоритет для Украины. Надеемся, что новая администрация будет разделять такую ​​позицию украинской власти".

Кроме того, по мнению Арсения Яценюка, необходимо разработать "масштабную повестку дня в экономическом сотрудничестве между Украиной и США, который должен включать финансовый сектор, промышленный сектор, и сферу борьбы с коррупцией:" И, конечно, в Украине необходимо усилить верховенство права ".

"Надеюсь, что это станет планом действий для Украины и США. Без сомнения, новый президент США будет главным образом концентрироваться на внутренних вопросах. Но когда речь идет о внешнем лидерство, мы ожидаем, что Соединенные Штаты покажут действительно сильное международное лидерство при новом президенте", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Киевский Форум по безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.