Главы Одесской, Сумской и Ивано-Франковской ОГА уволены по собственному желанию
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Владимир Зеленский отправил в отставку руководителей облгосадминистраций Одесской, Сумской, и Ивано-Франковской областей "соответствии с поданными ими заявлениями".
Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
С этого дня Максим Куцый больше не возглавляет Одесскую ОГА, Роман Грищенко - Сумскую, а Виталий Федорив - Ивано-Франковскую.
Во всех трех указах отмечено, что увольнение происходит согласно поданному главой ОГА заявлению.
Также на Цензор.НЕТ: Кабмин согласовал увольнение глав ОГА в Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областях, - Шмыгаль