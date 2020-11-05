Главы Одесской, Сумской и Ивано-Франковской ОГА уволены по собственному желанию

Владимир Зеленский отправил в отставку руководителей облгосадминистраций Одесской, Сумской, и Ивано-Франковской областей "соответствии с поданными ими заявлениями".