С начала года по фактам уклонения от призыва на срочную службу открыто 229 уголовных производств, - прокуратура
Об этом в ответ на информационный запрос сообщили в Офисе Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.
На протяжении января - сентябре 2020 года были открыты 229 уголовных производств по ст. 335 УК Украины (уклонение от призыва на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава). Всего зарегистрировано 420 таких уголовных правонарушений. Из этого количества закрыты 191 производстова, в частности из-за отсутствия состава преступления. Также в суд направлено 78 производств.
Отмечается, что больше всего правонарушений за уклонение от военной службы за январь - сентябрь этого года зафиксированы в Одесской и Днепропетровской областях - по 40, во Львовской области - 27 и в Ивано-Франковской - 14.
За уклонение от призыва по мобилизации в течение января - сентябре 2020 года были открыты 3 уголовных производства. Всего зарегистрировано 5 таких уголовных правонарушений. Из этого количества закрыты 2 производства, в частности из-за отсутствия состава преступления. Ни одно производство не направлено в суд.
Сообщается, что по ст. 336 УК - уклонение от призыва по мобилизации 2 производства ткрыты в Киевской области и 1 в Львовской области.
Напоминаем, с 1 октября в Украине начался осенний призыв на срочную службу в армии, который продлится до конца декабря 2020 года.