Двухпартийная поддержка США Украины будет продолжаться, независимо от результатов выборов, - экс-посол Тейлор

Двухпартийная поддержка США Украины будет продолжаться, независимо от результатов президентских выборов, заявил посол США в Украине в 2006-2009 гг. и временно поверенный по делам США в Украине в 2019-2020 гг., вице-президент Американского Института мира Уильям Тэйлор.

"Двухпартийная поддержка продолжается. Здесь не вопрос Сената или Палаты представителей или Госдепартамента. Все эти органы будут продолжать поддерживать Украину. Тут есть одна проблема - это неофициальные каналы в правительствах... Надо, чтобы были официальные каналы, по которым американская и украинская политики каким-то образом между собой взаимодействовали", - сказал он в ходе онлайн-дискусси в ходе Киевского форума по безопасности в четверг, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Тэйлор отметил, что действующий президент США Дональд Трамп является очень мощным защитником украинского вопроса, и он будет продолжать эту поддержку, если эти связи будут идти по официальным каналам.

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"Украинская администрация должна осуществлять реформы, которые начинаются, останавливаются, и это вызывает большой кризис в связи с решением Конституционного суда. Этот кризис - это проблема для отношений между США и Украиной, это проблема для отношений между Украиной и Европой, Украиной и МВФ. Надо сосредотачиваться на внедрении реформ, и это будет очень важным сигналом для следующей администрации и для администрации Зеленского", - пояснил он.

Если нынешний президент США Дональд Трамп победит на президентских выборах, поддержка США Украины будет продолжаться, считает посол США в Украине в 2003-2006 гг., директор центра Евразии Атлантического совета Джон Хербст.

"Байден демонстрирует свое мощное влияние трансатлантического характера, а у Трампа трансатлантические связи не такие крепкие, как у Байдена. Что касается поддержки Украины, у него она специфическая, его политика специфическая. США при президенте Трампе предоставляют поддержку Украине, и я думаю, что очень позитивное решение он принял о передаче Джавелинов, что не сделал Обама в свое время. Если Трамп выиграет, на нашу политику в отношении Евразии это повлияет, но поддержка Украины будет продолжаться. И риторика у него будет немного отличаться от той, какая была бы при Байдене", - подчеркнул Хербст.

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