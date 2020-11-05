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Двухпартийная поддержка США Украины будет продолжаться, независимо от результатов выборов, - экс-посол Тейлор

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Двухпартийная поддержка США Украины будет продолжаться, независимо от результатов президентских выборов, заявил посол США в Украине в 2006-2009 гг. и временно поверенный по делам США в Украине в 2019-2020 гг., вице-президент Американского Института мира Уильям Тэйлор.

"Двухпартийная поддержка продолжается. Здесь не вопрос Сената или Палаты представителей или Госдепартамента. Все эти органы будут продолжать поддерживать Украину. Тут есть одна проблема - это неофициальные каналы в правительствах... Надо, чтобы были официальные каналы, по которым американская и украинская политики каким-то образом между собой взаимодействовали", - сказал он в ходе онлайн-дискусси в ходе Киевского форума по безопасности в четверг, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Тэйлор отметил, что действующий президент США Дональд Трамп является очень мощным защитником украинского вопроса, и он будет продолжать эту поддержку, если эти связи будут идти по официальным каналам.

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"Украинская администрация должна осуществлять реформы, которые начинаются, останавливаются, и это вызывает большой кризис в связи с решением Конституционного суда. Этот кризис - это проблема для отношений между США и Украиной, это проблема для отношений между Украиной и Европой, Украиной и МВФ. Надо сосредотачиваться на внедрении реформ, и это будет очень важным сигналом для следующей администрации и для администрации Зеленского", - пояснил он.

Если нынешний президент США Дональд Трамп победит на президентских выборах, поддержка США Украины будет продолжаться, считает посол США в Украине в 2003-2006 гг., директор центра Евразии Атлантического совета Джон Хербст.

"Байден демонстрирует свое мощное влияние трансатлантического характера, а у Трампа трансатлантические связи не такие крепкие, как у Байдена. Что касается поддержки Украины, у него она специфическая, его политика специфическая. США при президенте Трампе предоставляют поддержку Украине, и я думаю, что очень позитивное решение он принял о передаче Джавелинов, что не сделал Обама в свое время. Если Трамп выиграет, на нашу политику в отношении Евразии это повлияет, но поддержка Украины будет продолжаться. И риторика у него будет немного отличаться от той, какая была бы при Байдене", - подчеркнул Хербст.

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Топ комментарии

  • Харьков Сумской
    Я не дуже розрізняю особливості політикі демократів та республіканців.
    Все вирішують американці.
    Я здалеча лише буду дуже задоволений, якщо людина, яка закохана в Путіна та співає йому оди, отримає червону картку від мешканців такої роздвиненої країни.
    Ну, не місце в політикумі людям, з вуст яких лунає про кривавого вбивцю: "він (Путін) - гарна людина, з ним треба співпрацювати", "санкції дуже шкідливі", "дайте мені з ним зустрічатися", тощо.
    Не вмієш розібратися де добре, а де зле? Не поважаєш загиблих в літаку МН-17 громадян США? - До побачення, ти звільнений.
  • oleg1966
    Уже с самого своего прихода к власти Трамп дал понять, что не особо интересуется внешней политикой, сосредоточившись на внутренней - что обрадовало всевозможных тиранов и узурпаторов, которые очень боятся США. Трамп дал джавелины для Украины, но бороться по-настоящем против Путина он не хочет.В отличие от Трампа, Байден хочет и планирует заниматься внешней политикой - в частности, активно бороться против Путина и других диктаторов. Для пост-советского пространства именно Байден стал бы более интересным руководителем США, так как при его правлении могло бы что-то измениться. Трамп ничего менять не может и не хочет.
  • olele
    Двухпартийная поддержка США Украины будет продолжаться, независимо от результатов выборов, - экс-посол Тейлор - Цензор.НЕТ 2297
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