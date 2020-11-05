Аваков отчитался перед НАПК, что потратил более 800 тыс. грн на аренду самолета, которым Маркив вернулся в Украину

Министр внутренних дел сообщил НАПК, что 5 ноября потратил 836 244,5 грн на аренду частного самолета. Этим бортом в Украину вернулся нацгвардеец Виталий Маркив, оправданный апелляционным судом в Италии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Аваков сообщил Нацагентству по предотвращению коррупции, что арендовал частный самолет Falcon. Борт находился в использовании с 10:45 и провел в пути 2 часа 35 минут.

Так как через сайт НАПК после решения Конституционного Суда о подобных расходах сообщить невозможно, Аваков уведомил о них Нацагентство в письменном виде.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Маркив вылетел из Италии в Украину. ФОТОрепортаж

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик. 3 ноября 2020 года нацгвардеец Маркив оправдан апелляционным судом Милана.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский встретился с Маркивым: Рад, что у нас на службе есть такие военнослужащие. ФОТОрепортаж