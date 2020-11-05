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ОБСЕ призвала власти Беларуси провести новые президентские выборы с соблюдением международных стандартов

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ОБСЕ призвала власти Беларуси провести новые президентские выборы с соблюдением международных стандартов
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призывает власти Беларуси провести новые выборы президента, которые соответствуют международным стандартам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в докладе ОБСЕ, представленной на заседании организации в четверг, 5 ноября, передает Deutsche Welle.

Отмечается, что результаты голосования 9 августа следует аннулировать из-за нарушения на всех стадиях избирательного процесса. Кроме того, в ОБСЕ осудили пытки и "массовые и систематические" нарушения прав человека в республике.

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  • Вiктар BY
    Скажите, "Остап" - вот вам на России запретили посещать вражеский сайт. Так вы под прокси, да еще под флажком США - вечно вызывающем зависть, вечно ненавидимым. Зачем вам это?
    Пошли бы в церковь или включили бы Россия 24 - ведь тут вас обругают нехорошими словами...
  • bios22
    щяз ! уже побежали !
  • Дмитрий Шкицкий
    А если лука психанёт??))Что делать миру, подумали?)ОБСЕ призвала власти Беларуси провести новые президентские выборы с соблюдением международных стандартов - Цензор.НЕТ 4082
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