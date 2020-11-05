ОБСЕ призвала власти Беларуси провести новые президентские выборы с соблюдением международных стандартов

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призывает власти Беларуси провести новые выборы президента, которые соответствуют международным стандартам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в докладе ОБСЕ, представленной на заседании организации в четверг, 5 ноября, передает Deutsche Welle.

Отмечается, что результаты голосования 9 августа следует аннулировать из-за нарушения на всех стадиях избирательного процесса. Кроме того, в ОБСЕ осудили пытки и "массовые и систематические" нарушения прав человека в республике.

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