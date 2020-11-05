Трамп обжалует в суде результаты выборов во всех штатах, в которых побеждает Байден

Действующий президент США Дональд Трамп намерен подавать иски об отмене результатов выборов в штатах, в которых побеждает его оппонент - демократ Джо Байден.

Об этом Трамп написал в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Во всех штатах, где Байдена назвали победителем, мы подадим иски относительно фальсификации выборов и мошенничества. Множество доказательств - просто посмотрите в СМИ. Мы победим, Америка - превыше всего", - написал президент США.

Twitter и это сообщение Трампа обозначил как, возможно, вводящее в заблуждение относительно выборов.

Голосование в США состоялось 3 ноября, однако подсчет голосов во многих штатах продолжается до сих пор. На данный момент ситуация складывается не в пользу Трампа. При сохранении нынешних тенденций, Байден, вероятнее всего, заручится поддержкой достаточного для избрания числа выборщиков.

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Еще до выборов сообщалось, что и республиканцы, и демократы, усиленно готовились к судебным тяжбам после выборов и наняли специальные команды юристов.